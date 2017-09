Philly pet adoption festival gets tails wagging

9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-10 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-9 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-8 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-7 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-6 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-5 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-4 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-3 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-2 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS 9.12_LiveinPhilly_SuperAdoptionDay_KatieHullihen-1 KATIE HULLIHEN / THE TEMPLE NEWS

On Saturday, people and animals from all over the city gathered at the Piazza in Northern Liberties for the eighth annual “With Love: Super Adoption Day,” an event hosted by the nonprofit animal welfare group Citizens for a No-Kill Philadelphia. The event included a variety of different vendors and animal rescue centers from different parts of Philly. Dogs, cats and even pigs walked around the Piazza for attendees to adopt. Super Adoption Day is Philly’s longest-running pet adoption festival, according to the event’s Facebook page.